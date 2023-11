Rok 2018 był dla Edyty Górniak wyjątkowo trudny. Piosenkarka straciła ciążę, rozstała się z partnerem i walczyła o zdrowie swojej mamy. Niestety, teraz okazuje się, że Edyta Górniak sama również miała poważne problemy ze zdrowiem. Gwiazda w szczerej rozmowie z Magdą Mołek opowiedziała o trudnych doświadczeniach.

Okazuje się, że artystka spisała nawet testament i rozmawiała ze swoim synem, co ma zrobić, gdyby coś jej się stało. Edyta Górniak powiedziała wprost, że myśli o swojej śmierci!

Piosenkarka i była już uczestniczka czwartego sezonu programu "Agent - Gwiazdy" pojawiła się ostatnio w show Magdy Mołek i zdecydowała się na bardzo szczere wyznanie. Co powiedziała o problemach ze zdrowiem i swoich obawach dotyczących śmierci?

Edyta Górniak nie ukrywa, że spisała testament i rozmawiała o nim ze swoim synem.

Usiadłam wtedy z Allanem i powiedziałam mu, ile mamy pieniędzy i gdzie one są. Jak ma postępować, żeby je zdobyć. On wie, że to wszystko jest też w testamencie i wie, że to jego - zdradziła Edyta Górniak.