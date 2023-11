Takiego obrotu spraw w 2. odcinku "Agent-Gwiazdy" nikt się nie spodziewał! Aż dwie uczestniczki pożegnały się z programem. Krystyna Czubówna odeszła ze względów zdrowotnych, a Edyta Górniak zrezygnowała z dalszego udziału w "Agencie"!

Co wydarzyło się w 2. odcinku "Agent-Gwiazdy"?

To był jeden z bardziej emocjonujących odcinków! Krystyna Czubówna zdecydowała się na przepłynięcie wpław 100 metrów i to okazało się ponad jej siły. Z opresji na szczęście uratował ją Andrzej Gołota, który widząc, że nie jest ona w stanie wrócić samodzielnie na łódź, od razu skoczył do wody na ratunek i został okrzyknięty bohaterem. Na koniec odcinka okazało się, że Krystyna Czubówna już nie wróci do programu. Po tym wydarzeniu lekarze zalecili jej unikanie stresu, a w "Agencie" nie byłoby to możliwe. Na jej miejsce wróciła Katarzyna Wołejnio. Jednak to, co stało się potem zaskoczyło wszystkich uczestników!

Co się stało, że Edyta Górniak zrezygnowała z udziału w "Agencie"?

Kiedy Kinga Rusin sprawdziła testy Angeliki Muchy i Marysi Sadowskiej, informując je, że zostają w programie przeszła do Violi Kołakowskiej. Wtedy nagle przerwała jej Edyta Górniak i poinformowała, że odchodzi z programu, mówiąc:

Chciałam prosić, abyś wymieniła mnie na osobę, która miała dzisiaj odpaść. Ktokolwiek by to był! Być może byłabym to ja, ale na wszelki wypadek wolę to zrobić teraz!

Zaskoczona prowadząca zapytała: Możesz w takim razie powiedzieć, dlaczego? Piosenkarka, nie kryjąc wzruszenia odpowiedziała:

Każdy z nas miał inny cel, przychodząc do tego programu. Ale to co zrobiłam przy pierwszym zadaniu - zmierzyłam się ze sobą, nie potrzebuję sobie nic więcej udowodnić. Nie potrzebuję wygrać tego programu. To nie jest poddanie się. Po prostu nic nie jest w stanie pokonać tego, co przeżyłam, skacząc w przepaść. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłam.

W tym momencie Kinga Rusin zamknęła laptop i powiedziała, że nie sprawdza dalej! W tym momencie wszyscy wstali i pożegnali się z artystką. Viola Kołakowska, która bardzo zaprzyjaźniła się z Edytą Górniak przyznała, że to wydarzenie nią wstrząsnęło i to był dla niej jeden z najtrudniejszych momentów do tej pory w programie. Innego zdania jest Marysia Sadowska, która powiedziała, że to wszystko mogło być ukartowane, aby odwrócić uwagę od prawdziwego agenta! To już kolejna osoba, która podejrzewa, że agentem w tej edycji jest Viola Kołakowska.

Edyta Górniak pożegnała się z programem!

Edyta Górniak przeżyła wielką przygodę w programie.

