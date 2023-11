1 z 5

A jednak to prawda! Edyta Górniak rozstała się ze swoim partnerem! Jeszcze kilka tygodni temu szczęśliwa i zakochana artystka podczas wizyty w Dzień Dobry TVN zdradziła, że nie wyklucza ślubu z początkującym irlandzkim aktorem. Niestety okazuje się, że związek gwiazdy z Williamem to już przeszłość! Teraz Edyta Górniak publikuje na swoim profilu na Instagramie niepokojące wpisy, w których m.in. prosi Boga o to, żeby już nigdy nie pozwolił jej zaufać żadnemu mężczyźnie.

Dlaczego Edyta Górniak rozstała się z chłopakiem? To ona podjęła decyzję o zakończeniu ich związku? Odpowiedź na następnej stronie! Zobaczcie też, jak wygląda jej były partner!

Zobacz także: Taki syn to skarb! Edyta Górniak zdradziła, jak Allan Krupa pociesza ją w ciężkich chwilach. Zobacz jej wpis!