Edytę Górniak czekają trudne chwile! Związek artystki i Mateusza Zalewskiego zostanie wystawiony na ciężką próbę. Powód? Pod koniec października artystka wyrusza w trasę koncertową po polskich filharmoniach, podczas której będzie nagrywać nową płytę live. A to oznacza, że przez najbliższe dwa miesiące piosenkarka skupi się wyłącznie na próbach i występach.

Z Mateuszem tak naprawdę zobaczą się dopiero w święta! To ich pierwsze tak długie rozstanie i będzie wymagało od partnera Edyty dużo wyrozumiałości – mówi nasz informator.

Gdzie zamieszka syn Edyty, Allan Krupa?

Już jakiś czas temu krążyły plotki, jakoby wokalistka i jej partner się rozstali. Całe szczęście nie okazało się to prawdą. Przeciwnie! Mateusz bardzo wspierał Edytę i jej syna. Podobno to on przekonał ukochaną, by podjęła też trudną dla każdej matki decyzję. Jaką? Edyta Górniak zgodziła się, by na czas koncertów jej syn Allan zamieszkał na stancji pod Warszawą – tuż obok wojskowej szkoły, do której teraz uczęszcza. Znajomi Górniak kibicują jej związkowi z Mateuszem, dlatego liczą, że ta próba uczuć zakończy się nie rozstaniem, a... romantycznymi zaręczynami w Wigilię!

My też czekamy na zaręczynowy diament na palcu Edyty, a wy?

Edyta Górniak wyrusza w akustyczną trasę koncertową.

Artystka i jej partner Mateusz Zalewski rozstaną się na ponad dwa miesiące.