Edyta Górniak po raz kolejny zrewolucjonizowała swoje życie! Częste wizyty w Polsce zaowocowały znalezieniem ukochanego - wokalistka spotyka się z kierowcą rajdowym Mateuszem Zalewskim, z którym kilka dni temu świętowała pół roku związku. Niespodziewana miłość spowodowała, że postanowiła razem z synem Allanem wrócić do kraju. Był to strzał w dziesiątkę! Jak donoszą media, w cztery miesiące zarobi półtora miliona złotych!

Górniak zarobi 1,5 miliona złotych!

Mogłoby się zdawać, że z takimi stawkami polskie gwiazdy już dawno się pożegnały, ale nie ona! Nie dość, że ułożyło jej się w życiu prywatnym, to i na brak pracy nie może narzekać. W przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy wydała trzy utwory, z czego dwa nagrane zostały na potrzeby produkcji telewizyjnej i filmowej (serial "Leśniczówka" i film "Dywizjon 303"). To wystarczyło jednak, by przez najbliższe miesiące mieć napięty grafik koncertowy:

Edyta dawno nie była tak zapracowana. Do trasy akustycznej przygotowuje się od tygodni. Zaprezentuje na niej fanom piosenki w intymnych aranżacjach i przeboje, których nigdy nie śpiewała. Ma tam próby z muzykami. Musi się rozśpiewać, bo czasem będzie miała koncerty dzień po dniu. A w swoje urodziny w listopadzie jednego dnia wystąpi dwa razy w Teatrze Dramatycznym, w którym przed laty wszystko się zaczęło. To przecież na deskach tego teatru stawiała swoje pierwsze kroki w słynnym musicalu „Metro” – czytamy w Fakcie.

Bilety na koncerty Edyty Górniak sprzedają się zazwyczaj jak świeże bułeczki, a morze braw ogarnia sale koncertowe po brzegi. Kilkanaście koncertów jakie zaplanowała w najbliższym czasie zapewne do takich będą należeć. Chyba wszyscy jednogłośnie stwierdzą, że wokalistce naprawę opłacił się powrót ze Stanów do Polski.

Wybierzecie się na jej muzyczne show?

Polska diwa.

Szczęśliwie zakochana.