Wszystko wskazuje, że po kilku miesiącach bycia razem Edyta Górniak i Tomasz Mazurkiewicz rozstali się. Ale Edyta nie rozpacza, bowiem... znowu zaczęła randkować.

Jak ustalił magazyn "Party", Edyta i Tomasz wciąż widują się, jednak jest to już relacja tylko przyjacielska. To piosenkarka uznała, że tak będzie lepiej. Głównym powodem rozstania była odległość: Mazurkiewicz mieszka w Trójmieście. Według "Party", Tomasz zniósł to dzielnie, chociaż wiązał z Edytą swoją przyszłość. Zaprzyjaźnił się także z synem Edyty Allanem, razem niedawno spędzili urodziny.

Jednak Edyta nie zamierza oglądać się za siebie. Jak ustaliło "Party", już zaczęła randkować z pewnym młodym raperem i podróżnikiem.

Mimo dwudziestu lat różnicy rozmawia im się świetnie. Planują także wspólny wyjazd - twierdzi znajomy piosenkarki.

Poszukiwanie szczęścia

Edyta od dawna nie ma szczęście w miłości. Przed byłym piłkarzem Tomaszem Mazurkiewiczem, piosenkarka spotykała się z Mateuszem Zalewskim, kierowcą rajdowym. Ich związek nie przetrwał, ze względu na brak czasu diwy. Czy z młodym muzykiem wreszcie się będzie potrafiła porozumieć?

