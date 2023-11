Reklama

Tego nikt się nie spodziewał! Półtora roku po wyprowadzce do USA, Edyta Górniak wraca do kraju! Jak donosi magazyn "Party", artystka zamierza zostać w Polsce kilka miesięcy! Wokalistka swój trzymiesięczny wakacyjny pobyt zaczęła od wizyty w Krakowie, gdzie nie tylko wystąpiła na koncercie poświęconym pamięci Zbigniewa Wodeckiego, ale też odwiedziła osiedle Parkowe Wzgórze w Mogilanach, na którym kiedyś mieszkała z synem Allanem Krupą. Edyta Górniak rozglądała się tam za mieszkaniem, które mogłaby wynająć na czas swojego pobytu. A ten może się znacznie wydłużyć, bo artystka z racji zobowiązań zawodowych zostanie w Polsce prawdopodobnie aż do końca roku! Kto podczas jej nieobecności zaopiekuje się jej synem Allanem, który jesienią zaczyna w USA szkołę średnią?

Allan Krupa zostanie w Polsce tylko do końca wakacji!

Allan tęskni za przyjaciółmi z Krakowa i pozostaje z nimi w stałym kontakcie. Deklaruje, że kiedyś wróci, ale najpierw chce skończyć wymarzone studia – mówi w rozmowie z "Party" Edyta Górniak.

W wakacje Edyta rusza w trasę koncertową, obejmującą kilkanaście miast Polski. W tym czasie jej syn pojedzie na dwa obozy przetrwania, odwiedzi też dziadków w Opolu i znajomych w Krakowie. Potem wróci do USA. A Górniak? Zacznie nagrania do kolejnej edycji "The Voice Kids". Ale wokalistka może być spokojna o swojego jedynaka. Jesienią do Ameryki z wnukiem polecą prawdopodobnie jej mama i ojczym. Ale jeśli ten pomysł nie wypali, gwiazda ma już plan B. Jaki? Dowiesz się z najnowszego "Party".

