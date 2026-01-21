Edyta Górniak od lat utrzymuje miano jednej z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju. Gwiazda niedawno zaniepokoiła fanów wyznając, że została oszukana przez własną księgową. Sprawa trafiła do prokuratury, która właśnie wydała decyzję. Co postanowiono? Poznajcie szczegóły.

Edyta Górniak została oszukana przez księgową

Edyta Górniak ujawniła, że przez kilka lat była oszukiwana przez swoją księgową, która miała zajmować się finansami jednej z jej firm - dopiero w połowie 2025 roku piosenkarka zorientowała się, że nie wszystko się zgadzało i zgłosiła sprawę odpowiednim służbom. Według wokalistki to zaufana osoba dopuściła się nieprawidłowości, co bardzo ją zaskoczyło i odbiło się na jej zdrowiu, a sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

W połowie roku dowiedziałam się, że byłam okradana. Przez kilka lat narosło bardzo dużo różnych problemów. Przy tej okazji jestem naprawdę szczerze wdzięczna Urzędowi Skarbowemu w Łodzi, który bardzo mi pomógł. Pomogła mi też policja. (...) To bardzo trudny temat. Powiem wprost. Jestem kobietą, matką, samotnie wychowuję mojego syna. Nie mam męża, brata, ojca. Szkoda, że kobieta kobiecie, bo to była pani księgowa, potrafi z premedytacją doprowadzić do takiej sytuacji, że mam stan przedzawałowy. A naprawdę tak było w tym roku mówiła piosenkarka w rozmowie z WP.

Prokuratura podjęła decyzję

Prokuratura zabezpieczyła dokumentację i przesłuchała świadków, analizując podejrzenia dotyczące ukrywania dokumentów i innych możliwych czynów zabronionych, jednak po przeprowadzeniu dochodzenia zdecydowano o umorzeniu postępowania z powodu braku znamion przestępstwa.

Postępowanie zostało umorzone postanowieniem zatwierdzonym przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w dniu 30 grudnia 2025 r. Powodem był brak w czynie znamion czynu zabronionego. Z informacji widniejących w aktach wynika, że postępowanie doprowadziło do zwrotu brakujących dokumentów. Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Przyjęty w opisie czynu czasookres wynika z faktu, iż w sierpniu 2025 r. Edyta G. rozwiązała umowę z podmiotem, który prowadził jej księgowość wyjaśnił w rozmowie z Faktem rzecznik prokuratury w Łodzi Paweł Jasiak.

Zobacz także: