Ostatnio w mediach pojawiły się krzywdzące plotki na temat Edyty Górniak, która miałaby rzekomo podrobić podpis swojego byłego męża, Dariusza K., by uzyskać wizę dla syna, Allana, aby wywieźć go do Stanów Zjednoczonych. Artystka zdecydowała się zdementować takie pomówienia w specjalnym oświadczeniu, które pojawiło się na jej Facebooku. Oczywiście wszystkiemu zaprzecza:

Drodzy Dziennikarze, Redaktorzy Myślę, że wszyscy wiemy, iż pomówienia przekazywane umiejętnie do prasy, jakoby doszło do podrobienia przeze mnie podpisu Dariusza Krupy na wniosku wizowym dla mojego syna Allana, są oczywiście niezgodne z prawdą i stanowią jedynie element taktyki procesowej osób, z którymi pozostaje w sporze. Jest to zatem manipulacja, ukierunkowana na osiągnięcie określonego wydźwięku medialnego przeciwko mojej osobie, a także próba zafałszowania opinii publicznej, jakby Dariusz K. był wyłącznie ofiarą tragicznych wydarzeń, które spowodował.

Przypomnijmy - Dariusz K. w 2014 roku śmiertelnie potrącił kobietę na pasach w Warszawie, będąc pod wpływem narkotyków. Obecnie jest na wolności, a jego prawnicy walczą o jego uniewinnienie.

