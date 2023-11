1 z 5

Edyta Górniak wróciła do partnera?

Edyta Górniak i William McKinney wrócili do siebie? Wszystko na to wskazuje, przynajmniej jeśli wierzyć doniesieniom "Faktu". Zaledwie ponad tydzień temu piosenkarka ogłosiła na Instagramie rozstanie z partnerem, a najwyraźniej kryzys już został opanowany. A wszystko dzięki... Allanowi! Okazuje się, że syn gwiazdy bardzo zaprzyjaźnił się z nowym partnerem swojej mamy, więc bardzo zależało mu, aby para się pogodziła. Posunął się nawet do pewnego podstępu...

Co zrobił Allan Krupa, by pogodzić Edytę Górniak z Williamem? I jak się to skończyło? Znamy prawdę!

