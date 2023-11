2 z 5

Niespodziewana śmierć Wiktora Kubiaka była wielkim ciosem dla Edyty Górniak. Piosenkarka napisała, że po odejściu swojego przyjaciela i menadżera straciła skrzydła. Kubiak wiele ją nauczył. To właśnie on zabrał ją po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych, w których obecnie mieszka.

- Mój drogi Wiktorze! 4 lata temu straciłam jedno z moich skrzydeł, kiedy odszedłeś ku mojej rozpaczy...Większości rzeczy, których nauczyłam się, gdy byłeś moim pierwszym menadżerem, jak ciężka praca i pasja do muzyki, nauczyłam się właśnie od ciebie, mój drogi. Tak bardzo za tobą tęsknię! Zwłaszcza tutaj... w Stanach Zjednoczonych, do których zabrałeś mnie po raz pierwszy, gdy miałam zaledwie 19 lat... Jesteś pierwszym, który wypełnił moje serce marzeniami... wielkimi marzeniami. Byłeś szalony, głośny, namiętny, kochający i troskliwy. Jak widzisz, stałam się wojownikiem i nie poddałam się. Robię wszystko, co w mojej mocy, aby cię nie rozczarować. Bardzo cię kocham. Twoja Edyta #WiktorKubiak” - napisała Górniak na Instagramie.

I choć pod wpisem nie zabrakło ciepłych komentarzy ze słowami wsparcia dla artystki, to pośród nich nie zabrakło również krytyki. Co nie spodobało się wielbicielom Edyty Górniak?