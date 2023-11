Reklama

Koncert "Artyści przeciw nienawiści" odbędzie się 27 lutego w Łodzi a Atlas Arenie. Organizatorzy, a wśród nich Agnieszka Hyży, rzecznik prasowy wydarzenia, tłumaczą, że nie jest to "koncert Dody", choć niewątpliwie była to jej inicjatywa. Czy z tego powodu z udziału zrezygnowały właśnie Agnieszka Chylińska i Edyta Górniak? Jaka jest idea tego koncertu? Zobacz, co zdradziła nam Agnieszka Hyży!

Koncert odbędzie się 27 lutego w Łodzi.

Rzecznikiem prasowym koncertu jest Agnieszka Hyży.

