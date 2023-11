Angelika Mucha już na początku swojego wpisu na Instagramie przyznała, że potrzebowała czasu, żeby skomentować wynik ostatniego głosowania widzów w "Tańcu z Gwiazdami". Blogerka nie ukrywa, że nie spodziewała się, że to właśnie ona odpadnie z show.

Po dwóch dniach milczenia, wydaje mi się, ze jestem w stanie w końcu cokowliek od siebie napisać.

Ostatnie 3 miesiące to dla mnie naprawdę wyjątkowy czas. Tak jak powiedziałam- to była przygoda mojego życia i oddałabym wszystko by trwała dłużej. Od początku powtarzałam, ze nie idę do tego programu by go wygrać, tylko po to by otworzyć się, rozwinąć i przeżyć coś niesamowitego, a to właśnie mi się udało, także dla samej siebie- wygrałam.

Włożyłam w ten program całe moje serce i poświęciłam mu mnóstwo czasu. Niestety to kiedyś musiało się skończyć, wiem o tym, po prostu nie byłam na to gotowa- napisała Angelika Mucha.