Za nami 1. odcinek 4. edycji show "Agent-Gwiazdy"! W tym sezonie na ekranie możemy podziwiać takie gwiazdy, jak: Edyta Górniak, Michał Koterski, Andrzej Gołota, Mariola Gołota, Krystyna Czubówna, Rafał Jonkisz, Viola Kołakowska, Agata Nizińska, Damian Kordas, Wiktor Mrozik, Kasia Wołejnio, Maria Sadowska, Angelika Mucha, Aleksander Doba. Bez wątpienia największe emocje jeszcze zanim program ruszył już wzbudzała Edyta Górniak. Wszyscy zastanawiali się, jak gwiazda poradzi sobie w tego typu programie. W końcu to jej debiut!

"Agent-Gwiazdy": co działo się w 1. odcinku?

Jeśli ktokolwiek liczył na to, że Edyta Górniak była prawdziwą diwą w tym odcinku, to z pewnością bardzo się rozczarował. Edyta Górniak była skromna i pomocna, a do tego bardzo odsłaniała się przed widzami. W pewnym momencie szczerze przyznała, że bała się ich oceny:

Po co mi ten program? Wiedziałam, że będę musiała się w nim odsłonić. Zobaczą wszyscy, że może ja wcale tak nie wyglądam, jak ludzie myślą - powiedziała.

Tymczasem Michał Koterski był szalony jak zawsze, skupiał na sobie uwagę, a Andrzej Gołota nie opuszczał swojej żony. Pewne podejrzenia mogła wzbudzić Krystyna Czubówna, której przemknęło przez myśl, by już na samym początku pierwszego zadania oszukać swoją grupę. Cała ekipa została zresztą na początku podzielona na trzy grupy. Każda z nich wylądowała w innym miejscu - na Teneryfie, Lanzarote i Fuerteventurze. Dopiero po pierwszym zadaniu okazało się, że wszyscy mają spotkać się na Gran Canarii.

Tam na uczestników czekało najtrudniejsze zadanie w tym odcinku - skok z klifu prosto w przepaść. Wszyscy przeżywali bardzo silne emocje, ale wszyscy skoczyli - poza małżeństwem Gołotów, którzy musieli typować, kto się odważy skoczyć, a kto nie. Podczas tego zadania Edyta Górniak bardzo szczerze wyznała:

Kiedy stałam na tej skarpie, zrozumiałam, że to się dzieje naprawdę. Nagle, największe traumy mojego życia, mam za sobą zagrożoną ciążę, mam za sobą utracenie ciąży, mam za sobą rozwód upubliczniony... To było tak trudne. Mama tyle razy w szpitalu, śmierć mojego taty nagła, filmowana przez telefony komórkowe. Przecież ja pokonałam już tak dużo, dlaczego ja miałabym się bać skoku - wyznała Edyta Górniak.

Potem na uczestników czekało jeszcze jedno zadanie, a na koniec test z wiedzy o Agencie. W końcu dowiedzieliśmy się, kto musiał pożegnać się z programem i okazało się, że jest to Kasia Wołejnio.

Jesteście fanami show?

