Misja: dziecko

Wszyscy, którzy dobrze znają Edytę, wiedzą, że bycie mamą to dla niej najważniejsza życiowa rola. Jej największą miłością i oczkiem w głowie jest 14-letni syn Allan, którego ma ze związku z Dariuszem Krupą. Ale chłopak jest już nastolatkiem. We wrześniu zaczął naukę w szkole wojskowej niedaleko Warszawy, usamodzielnia się i zaczyna chodzić swoimi ścieżkami. Edyta nieraz mówiła, że trochę przeraża ją to, że jej syn tak szybko dorasta. I pewnie dlatego dwa lata temu ponownie zaczęła marzyć o tym, by mieć jeszcze jedno dziecko. „Tak, bardzo chciałabym być mamą po raz drugi. „The Voice Kids” jeszcze bardziej obudził mój instynkt macierzyński. To jest bardzo głęboki temat dla mnie. Dzisiaj niby się przesunął próg biologiczny dla kobiet i jest wiele przykładów, chociażby Janet Jackson, która w wieku 50 lat urodziła dziecko. (...) Nie wiem, czy biologicznie mój organizm by mi na to pozwolił. Gdybym jeszcze miała urodzić dziecko, to jest to proces złożonych, różnych wydarzeń, które raczej nie mają szansy się wydarzyć. Choć życie potrafi zaskakiwać”, wyznała jakiś czas temu w „Pytaniu na śniadanie extra” Górniak.

Wtedy artystka nie wykluczała również adopcji. Jej marzenia o urodzeniu dziecka nabrały realnego kształtu, kiedy poznała 33-letniego Mateusza Zalewskiego. Po raz pierwszy spotkali się w... szpitalu, w którym Edyta leczyła kontuzję kolana. – On ujął ją swoim ciepłym podejściem, opiekuńczością i poczuciem humoru – zdradza nasz informator. Przez kilkanaście tygodni Edyta i Mateusz ukrywali swój związek – spotykali się głównie poza Warszawą, by mieć spokój od paparazzi. Górniak często odwiedzała też ukochanego w jego rodzinnym mieście – Łodzi, a on jeździł za nią po całej Polsce, by spędzić razem trochę czasu po koncertach. O tym, że artystka jest znów zakochana, jej fani i prasa dowiedzieli się z… Instagrama! Ale jeszcze większe zaskoczenie wywołało niespodziewane wyznanie artystki...