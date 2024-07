Edyta Górniak opowiedziała o Allanku! Wokalistka w rozmowie z Party.pl szczerze opowiedziała o swoim synu i jego pasjach. Nie da się ukryć, że Allan Krupa jest bardzo utalentowany muzycznie, co diwa nie raz pokazywała na Instagramie. Okazuje się również, że chłopiec ma mnóstwo pasji, a wśród nich jest śpiewanie i gra na instrumentach. Kim syn Edyty Górniak chce zostać w przyszłości? Jej odpowiedź nieco zaskakuje!

On jednego dnia chce być DJ-em, drugiego chce robić wszystkie triki na skateparku, trzeciego chce śpiewać, czwartego chce być pianistą, piątego chce być żołnierzem, więc on ma jeszcze tyle opcji w głowie i każdą z tych opcji lubi rozwijać, poświęcać temu uwagę i trudno jest przewidzieć tak naprawdę co się wydarzy, jak on się ukształtuje. Ja mu każde z tych drzwi pozwoliłam otworzyć równolegle.