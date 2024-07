1 z 7

Edyta Górniak świętowała w USA 4 lipca, czyli amerykańskie święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Nie świętowała go sama, po szalonej nocy wschód słońca podziwiała z nowym ukochanym. Już od dłuższego czasu wiemy, że nowy ukochany Edyty Górniak to 35-letni Amerykanin. Nowy ukochany Górniak to amerykański aktor, to już drugi jej chłopak od czasu jak mieszka w USA. Wcześniej był prawnik, ale to nie było nic zobowiązującego. Teraz jest inaczej.

Para pokazała jak kwitnie ich miłość jednym zdjęciem na plaży.

