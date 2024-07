Ostatnie dni upływają Edycie Górniak pod znakiem pracy. Diwa polskiej sceny muzycznej pracuje nad nowym albumem i coraz częściej go promuje - niedawno wystąpiła w show "Voice of Poland", gdzie była gwiazdą finałowego odcinka, a także zdecydowała się na wydanie dwóch teledysków singla "Your High", który powoli podbija serca słuchaczy. Przypomnijmy: Druga wersja teledysku Górniak. Lepsza od pierwszej?

Górniak jest gwiazdą najnowszego numeru magazynu "Party". Opowiedziała o tym dlaczego zdecydowała się na tak radykalne zmiany w życiu oraz o powodach rezygnacji ze ślubu. W numerze także Anna Mucha, która zdradziła dlaczego zdecydowała się zabrać synka do Londynu zaledwie pół roku po porodzie. Nie zabraknie także poruszającej rozmowy z dziennikarką TVN, Dorotą Wellman.

Dla pań przygotowano fantastyczną niespodziankę w postaci rankingu najprzystojniejszych piłkarzy, którzy zagrają na Mundialu.

Nowy numer "Party" od jutra w kioskach. Będzie go można nabyć również z filmem "Wkręceni" za jedyne 29,99 zł.

