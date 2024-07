Edyta Górniak ostatnio zaskoczyła wszystkich swoich fanów zupełnie świeżym wizerunkiem scenicznym. Podczas jednej z wizyt w studiu telewizyjnym diwa pochwaliła się nową fryzurą, która wywołała wielkie zainteresowanie mediów. Wokalistka oddała się w ręce profesjonalistów z USA. Kosztowała ona fortunę. Przypomnijmy: Nowa fryzura Górniak to dzieło amerykańskiego fryzjera. Kosztowała fortunę

Kilka dni temu artystka gościła na kanapach "Pytania na śniadanie", gdzie opowiadała m.in. o sposobach na piękny wygląd czy zdrowym żywieniu. Jednak największą niespodziankę dla wszystkich widzów przygotowała na koniec programu. Jakiś czas temu odbyła się premiera klipu do wakacyjnego hitu 'Your High", który wywołał wielkie zainteresowanie w internecie. Niektórzy przyjęli ten teledysk z wielkim entuzjazmem, innym się nie spodobał. Górniak postanowiła opublikować więc drugą wersję klipu. Tym razem nagranego nocą:



Poprzez wzgląd na naszą kilkuletnią współpracę, że mam sentyment do programu "Voice", w którym zrobiłam premierę klipu, chciałam pokazać państwu drugą wersję do tego klipu. Your High ma dwa wideoklipu. Pomyślałam, żeby zrobić coś czego jeszcze nigdy w Polsce nie zrobiłam. Nie wiem czy ktoś w Polce zrobił coś takiego. Przygotowaliśmy dwa kompletnie inne obrazy do tego singla. Mamy wersję "day" and "night". Kobieta, kiedy jest dzień, jest inną osobą kiedy jest noc. Mamy zupełnie dwa różne obrazy do tego wideoklipu. Mam nadzieję, że to rozpocznie dyskusję, który klip jest bliższy ludziom. Ludzie pokochali ten utwór tak szybko, pierwszą dobę był na 1. miejscu list sprzedaży, ładnie się rozgrywa w radiach - przyznaje artystka