Edyta Górniak wciąż wzbudza wielkie emocje, a prasa kolorowa nieustannie poświęca jej mnóstwo miejsca. Sama gwiazda ma w to spory wkład - niektóre jej wypowiedzi, jak choćby ostatnia krytyka umiejętności wokalnych Kory, odbijają się szerokim echem i prowokują do dyskusji. Tabloidy lubią też rozpisywać się o rzekomych zachciankach diwy na planie The Voice of Poland. Przypomnijmy: Górniak opóźnia nagrania do "The Voice"? Głos w sprawie zabrali producenci

Odrębnym tematem jest życie uczuciowe gwiazdy. W czerwcu po ponad dwóch latach związku Edyta ostatecznie rozstała się z Piotrem Schrammem, a gazety spekulowały, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy. Teraz natomiast magazyn "Party" donosi, że osoby z produkcji The Voice sugerują, że Górniak łączy szczególna zażyłość z Baronem. Muzyk spędza dużo czasu w garderobie Edyty i podobno nie szczędzą sobie czułych gestów.



Edyta nie przebywa tyle z nikim z ekipy show. Baron jest wyjątkiem! W przerwach nagrań często przesiadują razem w garderobie - czytamy w "Party".

Co na to sami zainteresowani? Górniak pytanie o jej relację z Baronem pomija milczeniem, on też odżegnuje się od deklaracji.

Nie chcę komentować mojej relacji z Edytą. Za dużo już się o tym pisało! - odpowiada magazynowi.

Jak myślicie, Edytę i Barona łączy coś więcej?

