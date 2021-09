Edyta Górniak wycofuje się z show-biznesu? Dlaczego zrezygnowała z "The Voice of Poland"?

Już jesienią na antenę TVP 2 wraca "The Voice of Poland". Jak ustalił magazyn "Flesz", udział w show negocjują Małgorzata Ostrowska - była wokalistka grupy Lombard i Beata Kozidrak . Która z nich podpisze kontrakt? Już we wrześniu jurorzy zaczną poszukiwania nowych talentów wokalnych wśród uczestników „The Voice of Poland”. Jak dowiedział się „Flesz”, w fotelu jurorskim, obok Edyty Górniak , Tomsona i Barona oraz przypuszczalnie Kamila Bednarka , zobaczymy prawdopodobnie albo Małgorzatę Ostrowską, albo Beatę Kozidrak. Jak TVP tłumaczy ten wybór? Sukces programów TVP2 „The Voice of Poland” i „The Voice Senior” pokazał nam, że widzowie chcą, by w jury zasiadały gwiazdy sceny muzycznej, które kocha i młode, i starsze pokolenie. A do nich bez wątpienia należą Beata Kozidrak i Małgorzata Ostrowska. Rozmowy z artystkami trwają, ale umowy nie są jeszcze podpisane – mówi osoba z TVP. Z kolei skład jurorski „ The Voice Senior” na razie pozostaje bez zmian, a sam program pojawi się na antenie późną jesienią – tym razem w nieco zmienionej, 6-odcinkowej formule. Więcej o "The Voice of Poland" przeczytasz w nowym "Fleszu". Beata Kozidrak ma szansę zasiąść w jury "The Voice of Poland".