Edyta Górniak świętowała niedawno 45. urodziny! I choć artystka spędziła je na planie programu „Voice Kids”, to ten dzień z pewnością na długo zapisze się w jej pamięci! Nic dziwnego - wierni fani zarzucili swoją ukochaną gwiazdę prezentami! Wśród podarunków znalazły się m.in.: bajkowa suknia z wszytymi żywymi kwiatami od stylistek: Ewy Rubasińskiej, Magdy Makarewicz i Ewy Ciepielewskiej, wygrawerowana biżuteria od kolegów-jurorów, tort w kształcie słońca, albumy i maskotki od fanów.

Ale najbardziej wzruszający prezent wokalistka dostała od syna, który został w domu w Los Angeles.

„Jesteś najważniejszą osobą w całym wszechświecie i nie mógłbym sobie wymarzyć lepszej mamy od ciebie. Zawsze o mnie dbasz, pomagasz mi i mnie wspierasz. Kochasz mnie równie mocno, jak ja ciebie”, napisał na Instagramie Allan Krupa.

A czego w uroczystym dniu życzyła sobie sama Edyta Górniak?

– Pięknego rozwoju mojego syna, nowych wyzwań zawodowych i podróży do Nowej Zelandii. Ale najbardziej chciałabym po raz drugi zostać mamą! – zdradziła w rozmowie z „Party” wokalistka.

Ale to nie koniec listy prezentów. Artystka nie zapomniała o swoich fanach i już 25 listopada wystąpi w finale show "The Voice of Poland", gdzie premierowo zaśpiewa nowy utwór "Andromeda", który wyprodukowała wspólnie z Donatanem.

Myślicie, że uda jej się jeszcze zrealizować marzenie o dziecku?

14 listopada Edyta Górniak skończyła 45 lat!

Artystka marzy o drugim dziecku. Allan doczeka się rodzeństwa?