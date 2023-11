4 z 5

Zapewne myślicie, że diwa upolowała tę bez wątpienia przytulną bluzę w pierwszej-lepszej sieciówce bądź sklepie z disneyowskim merchem – zaskoczymy was. Jest to Gucci! Alessandro Michele we współpracy z kultową, undergroundową marką Supreme wypuścili kapsułową kolekcję ubrań z wizerunkiem słynnego kaczora wraz z normalną kolekcją na wiosnę/lato 17. Donald trafił na luksusowe, szyte we Włoszech t-shirty, bluzy, swetry, skórzane kurtki czy sneakersy.