Po raz pierwszy od wielu lat Edyta Górniak nie zagra sylwestrowego koncertu! Artystka podjęła decyzję, że w tym roku święta i sylwestra spędzi w towarzystwie swojego syna Allana. Wspólnie wyjadą wypocząć do Miami.

Edyta Górniak spędzi sylwestra z synem

Edyta Górniak nie wystąpi na koncercie sylwestrowym TVP 2. Jak poinformował "Fakt" gwiazda podjęła decyzję, że Nowy Rok powita w Miami, dokąd zabierze swojego ukochanego syna Allana. To pierwszy raz od wielu lat, kiedy Edyta nie weźmie udziału w sylwestrowym show. Po intensywnej trasie koncertowej "Love2Love" oraz udziale w programie "The Voice of Poland" diwa chce wypocząć oraz poświęcić trochę czasu swojemu synowi.

Jak udało nam się dowiedzieć, Edyta nie uległa nawet namowom producentów telewizyjnych, którzy oprócz wysokiej gaży, zaoferowali gwieździe także opłacenie przelotu z Florydy do Polski. Artystka jednak uznała, że w tym roku najważniejszy jest dla niej syn Allan i wybrała sylwestra w jego towarzystwie. Więź między Edytą i Allanem jest bardzo silna, dlatego gwiazda chce ostatnie dni w tym wyjątkowym dla niej roku spędzić z synem na wakacjach.

Przypominamy, że Edyta dostała propozycję występu w sylwestra od dwóch dużych stacji. Oferowano jej 100 tysięcy złotych za występ, ale diwa odrzuciła te oferty.

