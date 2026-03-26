Edyta Golec i Łukasz Golec od lat uchodzą za jedną z najbardziej cenionych par w polskim show-biznesie. Ich media społecznościowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy wpis spotyka się z entuzjastycznym odbiorem fanów. Ostatnia publikacja artystki szczególnie przykuła uwagę internautów.

Edyta i Łukasz Golec tworzą duet na scenie i w życiu

Edyta Golec i Łukasz Golec od ponad dwóch dekad udowadniają, że można z powodzeniem łączyć życie prywatne z zawodowym. Poznali się jeszcze w młodości, a wspólna pasja do muzyki szybko przerodziła się w trwałe uczucie i artystyczną współpracę. Dziś razem tworzą i występują w zespole Golec uOrkiestra, budując jego charakterystyczne brzmienie i dzieląc scenę niemal od początku jego istnienia.

Ich relacja opiera się nie tylko na miłości, ale także na wzajemnym wsparciu i wspólnych wartościach. Małżonkowie wychowują troje dzieci i zgodnie podkreślają, że rodzina jest dla nich największą siłą oraz fundamentem codzienności. Mimo intensywnego życia zawodowego potrafią zachować równowagę, a wspólna praca - jak sami przyznają - jeszcze bardziej zbliża ich do siebie i pozwala lepiej się rozumieć. Niedawno Edyta i Łukasz Golec obchodzili srebrne gody.

Edyta Golec podzieliła się swoim szczęściem

Edyta Golec chętnie pozostaje w stałym kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie dzieli się zarówno codziennością, jak i wyjątkowymi chwilami. Tym razem dała wyraz swojej radości z nadejścia wiosny, publikując pełen pozytywnej energii wpis, który szybko spotkał się z entuzjastyczną i żywą reakcją internautów.

No i przyszła. W końcu! Wyczekiwana! Niech wniesie życie i powiew ciepłego wiatru.… Chociaż jak przepowiadają najstarsi górale - ponoć mo jesce sypnąć. Pozdrawiam wiosennie napisała.

Internauci błyskawicznie zasypali ją komentarzami.

Cudna Pani Wiosna

Wiosna ach to Ty

Wspaniała czytamy pod wpisem Edyty Golec.

