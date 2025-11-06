Zespoł Golec uOrkiestra, zaskoczył wszystkich swoją obecnością na premierze filmu „Uwierz w Mikołaja 2”. To oni są odpowiedzialni za utwór "Wesel się świecie", który promuje film. Uroczysta premiera została zorganizowana z rozmachem i nie zabrakło czerwonego dywanu, błysku fleszy i plejady gwiazd. Paweł Golec pojawił się w towarzystwie żony Katarzyny oraz córek 21-letniej Mai i 12-letniej Anny. Z kolei Łukasz Golec brylował na czerwonym dywanie razem z żoną Edytą. Zobaczcie zdjęcia! Takich kadrów rodziny Golców dawno nie było!

Łukasz i Edyta Golcowie prywatnie i na scenie od 25 lat

Na premierze filmu „Uwierz w Mikołaja 2” pojawił się m.in Łukasz Golec, który od lat razem z bratem tworzy zespół Golec uOrkiestra. U jego boku nie mogło zabraknąć żony Edyty, z którą jest w związku małżeńskim od 25 lat. Para ja zwykle zachwyciła swoim wyglądem, a co ważne oboje postawili na stylizacje z ludowymi akcentami w roli głównej, które podkreślają ich góralskie pochodzenie.

Choć para jest razem od wielu lat, to w ostatnim czasie nie brakowało spekulacji na temat kryzysu w ich małżeństwie. Swoim pojawieniem się na premierze i czułymi gestami ostatecznie zakończyli te plotki.

Paweł Golec z żoną i córkami na czerwonym dywanie

Paweł Golec pojawił się na premierze w towarzystwie żony Katarzyny oraz dwóch córek, czyli 21-letniej Mai i 12-letniej Anny. Rodzina zaprezentowała się niezwykle elegancko, a uwagę mediów i fotoreporterów natychmiast przykuły córki artysty. Jak wiadomo, Maja poszła w ślady swojego taty i ukończyła wokalistykę jazzową.

Nie da się ukryć, że Maja i Anna Golec przyćmiły wszystkich swoją obecnością. Córki Pawła Golca skradły całe show, a ich wyczucie stylu robi wrażenie. Ich obecność na premierze filmu w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz stała się jednym z najgorętszych tematów medialnych wieczoru. Zobaczcie, jak teraz wyglądają córki Pawła Golca.

