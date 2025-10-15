Edyta Golec pochwaliła się ostatnio na Instagramie rodzinnym wyjazdem do Włoch. Jej mąż Łukasz nie mógł jednak uczestniczyć w wycieczce i pozostał w domu. Wokalistka zorganizowała bowiem babski wieczór, na który zabrała siostry, siostrzenice, mamy i córkę. Relacją z podróży podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych.

Edyta Golec i Łukasz Golec obchodzili 25 rocznicę ślubu

Edyta Golec i Łukasz Golec tworzą wyjątkowo zgrane małżeństwo. Poznali się jeszcze czasach szkolnych, w lokalnej kapeli ludowej "Wierchy". Ich relacja zaczęła rozwijać się jednak, kiedy Edyta rozpoczęła studia na Akademii Muzycznej w Katowicach i trafiła do tego samego akademika co bracia Golec. Zakochani pobrali się we wrześniu 2000 roku, a owocem ich miłości jest troje dzieci - Bartłomiej, Antonina i Piotr. Ostatnio świętowali 25 rocznicę ślubu, o czym poinformowali swoich obserwatorów na Instagramie.

Gdybyś mnie jeszcze raz zapytał - powiedziałabym TAK, TAK, TAK. Dziękuję Ci za 25 lat wspólnych chwil, zmagań, radości, wsparcia, fantastycznej przygody, wspólnej pasji, cudownych dzieci i miłości jaką mnie obdarzasz… Życzę Ci abyś był ze mną szczęśliwy Kochanie zwróciła się do męża Edyta Golec.

Edyta Golec wyjechała z kraju tuż po rocznicy ślubu

Choć terminarz Edyty Golec wypełniony jest niemal po brzegi, kobieta uwielbia podróże i wykorzystuje każdy wolny moment, by odpocząć poza granicami kraju. Tym razem zorganizowała babski wieczór we Włoszech, na który zabrała damską część swojej rodziny. Na Instagramie opublikowała serię zdjęć z wyjazdu.

Pocztówka z Italii. Krótko, intensywnie, ale niezwykle… Rodzinny wypad na grób Stryja Władka na Monte Casino, Rzym w pigułce i kobieca energia sióstr, matek i córek. Wdzięczna za piękny czas czytamy na profilu artystki.

Internauci nie mogli przejść obojętnie obok tak zachwycających kadrów. Błyskawicznie zasypali Edytę Golec morzem komentarzy.

Śliczna

Cudnie, w rodzinie siła

Przepięknie i dla takich chwil warto żyć czytamy pod wpisem.

