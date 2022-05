Ed Sheeran po raz drugi został ojcem! Artysta zdradził płeć dziecka

Rafał Maserak zostanie ojcem! Tancerz, którego widzowie doskonale znają z "Tańca z Gwiazdami" przekazał swoim fanom radosną wiadomość i potwierdził plotki o ciąży swojej partnerki. Chociaż Rafał Maserak należy do grona najpopularniejszych tancerzy występujących w taecznym show, to o jego życiu prywatnym nie wiadomo zbyt wiele. Rafał już od kilku lat spotyka się z tajemniczą Małgorzatą. Partnerka Maseraka nie jest związana z show-biznesem i nie pojawia się ze swoim partnerem na oficjalnych imprezach. Jakiś czas temu media plotkowały, że para planuje ślub a teraz okazuje się, że zakochani zostaną rodzicami! Rafał Maserak poinformował o ciąży swojej partnerki Kilka tygodni temu w mediach pojawiły się pierwsze plotki o ciąży partnerki Rafała Maseraka. Tancerz jednak milczał i nie komentował doniesień na temat jego życia prywatnego. Teraz opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie na którym trzyma dziecięce buciki i potwierdził, że zostanie ojcem! Będę tatą ❤️ Już za kilka miesięcy nasza rodzina się powiększy! Szczerze nie mogę się doczekać 🙈 #daddy #baby #girl #or #boy #familly #papa #father #kids #love #onlygoodvibes- napisał Rafał Maserak. Pod wpisem i zdjęciem przyszłego taty pojawiły się gratulacje. Wpis tancerza skomentowali m.in. Radosław Majdan, Rafał Maślak i Jacek Jeschke. Zobaczcie, co napisali! - 🤩😍🤩 gratulacje Rafał ! 👏🏻👏🏻👏🏻- napisał Jacek Jeschke. - Gratulacje! Nowy człowiek w klubie tatusiów!👏👌💪- komentowała Rafał Maślak. - Serdeczne gratulacje od całej naszej rodziny👍🥂 Szykuje formę na pępkowe😜💪🥃 - gratulował Radosław Majdan. My również gratulujemy! Zobacz także: Karol Strasburger opowiedział o narodzinach córeczki: "Poród przebiegł sprawnie, choć dla Małgosi był...