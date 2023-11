Basia Kurdej-Szatan została oszukana?

Popularny wokalista Ed Sheeran przyjechał na dwa dni do Polski, żeby zagrać w Warszawie dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Początkowo zaplanowany był tylko sobotni koncert artysty, ale bilety na niego sprzedały się zaledwie w kilka minut, dlatego organizatorzy zaproponowali drugi termin, dzień po pierwszym koncercie. Ed przyleciał wczoraj do Polski i zagrał koncert na Narodowym, na którym znalazł się komplet widzów. Wśród nich miała znaleźć się Basia Kurdej-Szatan, która w ostatniej chwili kupiła bilet przez internet. Choć bilety rozeszły się jak świeże bułeczki, niektórzy sprzedawali swoje bilety w sieci. Ceny osiągały jeszcze kilka dni temu nawet 1000 złotych! Zapewne jeden z takich biletów kupiła właśnie Basia, która na koncert udała się z przyjaciółką. Szybko jednak okazało się, że bilet, który kupiła obowiązuje na koncert w Belgii, a nie w Polsce! Aktorka przyjechała pod Stadion Narodowy, ale nie mogła wejść na koncert. Wściekła nagrała wideo pod Stadionem, w którym wyraziła swoje rozczarowanie zaistniałą sytuacją.

Drodzy państwo, skończywszy dzisiaj wcześniej pracę i dowiedziawszy się o tym, że skończę ją już wcześniej rano, weszłam do internetu, żeby wyszukać biletów na koncert Eda Sheerana. Wiedziałam, że biletów już dawno nie ma, ale stwierdziłam, że może coś się znajdzie. Portal Viagogo pokazał, że są ostatnie bilety, więc zakupiłam takie dwa. Weszłam na swojego maila, tam wszystko było cacy. Chciałam wydrukować bilet, ale wysłano mi go na adres zupełnie inny, do Belgii. No, do Belgii niestety nie zdążymy już dojechać. Portal Viagogo robi sobie po prostu jaja z ludzi. Nie wejdziemy niestety na koncert. Organizator dał d*py, bo to jego wina wszystko - powiedziała Basia.