W dziesiątym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Antek Smykiewicz wcieli się w rolę wielkiego Eda Sheerana! Wykona jego wielki hit - klimatyczne "I see fire"!

Mam świadomość, jak trudne zadanie stoi przede mną. Wielka miłość bije we mnie do tego artysty i do tej piosenki. Ed Sheeran (…) jest niepowtarzalny, jest nowatorski a to co tworzy jest piękne. Pierwszą książką fantasy, którą przeczytałem i zakochałem się w fantasy był właśnie „Hobbit”, z którego pochodzi piosenka „I See Fire” - opowiedział Maćkowi Dowborowi Antek.