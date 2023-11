Ed Sheeran odwiedził księcia Harry’ego w jego domu. Obaj mieli rozmawiać na ważny temat z racji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Tymczasem Ci dwaj rudowłosi Brytyjczycy nagrali zabawne wideo, w którym apelują "Rudzi, łączmy się"! O co chodzi i dlaczego tak rozśmieszyli nawet Meghan Markle…

Kiedy muzyk przekraczał próg domu Harry’ego i Meghan widać, że był mocno zmieszany. Wszystko nagrała kamera, która cały czas towarzyszyła im podczas rozmowy. Obaj spotkali się w niezwykle ważnej sprawie, aby uświadamiać ludzi w kwestii zdrowia psychicznego. Książę Harry już od dawna zajmuje się tym tematem i wspiera osoby chorujące na depresję.

Ed Sheeran szybko skomentował wypowiedź księcia, ale chyba nie do końca zrozumiał, że o co chodziło. Zaskoczył Harry'ego mówiąc:

Właśnie to próbuję zrobić - ludzie nie rozumieją, jak to jest dla ludzi takich jak my. Z tymi żartami i obłudnymi komentarzami. Czuję, że to czas, w którym wstajemy i mówimy: więcej nie będziemy tego znosić. Jesteśmy rudzi i będziemy walczyć! - odpowiedział muzyk.