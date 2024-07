Niecodzienny wywiad z Sarsą już jest hitem internetu. W cyklu "Najgorsze pytania" w portalu cgm.pl Sarsa nie radziła sobie z odpowiedziami. Była bardzo zdenerwowana i co chwila plątał się jej język. Komentarze w sieci? Bardzo ostre - "Czy ona była pijana?", "Ona coś brała", "Niespełna rozumu". Sarsa jednak nie przejmuje się krytyką.

Na swoim Instagramie zamieściła wymowne zdjęcie z aureolą na głowie, jako nawiązanie do swojej odpowiedzi na pytanie, co jej się podoba w rządach PiS:

Co mi się podoba w rządach PiS? Oni mnie inspirują do tego żeby, wiesz jakby, fajnie ewoluować ze swoją fryzurą. Myślę, że połączę to wszystko w takie koło bardziej, żeby to nie były rogi może do końca. Wiesz jakby wszyscy mówią "zdejmij rogi", a nawet niektórzy mówią "zdejm rogi", także może je zdejmę i zmienię na takie bardziej koło, aureolę może - stwierdziła Sarsa.