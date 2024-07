„Jakby się kto pytał - to jest ni mniej ni więcej, ale zajawka, jedna z kilku - drugiego numeru "Żurnala"...który właśnie się robi”. – taki komentarz pod tym filmikiem można było przeczytać na facebookowej stronie Karoliny Krowin-Piotrowskiej.

Film, na którym widzimy aktorkę Agnieszkę Suchorę („Daleko od Noszy”, „Niania”, „Hela w Opałach”), która czyta poezję. A dokładniej wiersz pt. "Dziwna Świnka" Andrzeja Nowickiego według Waltera De la Mare. Domyślamy się, że dwójka „Żurnala”, która pojawi się dopiero w maju będzie miała trochę mniej wspólnego z modą, a więcej ze sztuką, może literacką. Czy będzie nią przede wszystkim poezja?

Aktorzy Czytają Poezję - Agnieszka Suchora - Panna B. from Multioptyka on Vimeo.

Mottem pierwszego numeru magazynu „Żurnal” było „Odrodzenie”, temat drugiego będzie „Ja”, czyli indywiduum. Już niedługo dowiemy się więcej na ten temat, a teraz zostawiamy was z filmem – zajawką i czekamy na wasze pomysły. O co może tu chodzić…?

Specjalnie dla Was zdobyliśmy więcej informacji wprost od Karoliny Korwin-Piotrowskiej.



Zaiste to będzie "dziwna" promocja nowego numeru, ale dokładnie o to mi chodziło. U nas nigdy nie będzie tak, jak u wszystkich – zdradza naczelna - To jest wielki atut bycia człowiekiem wolnym. Do tego będziemy mieli, pierwszy raz w polskiej prasie zdjęcia polskich aktorek - nie celebrytek - bez retuszu. W 2. numerze na pewno będzie więcej do czytania, będzie poezja i martwi poeci oraz piękne polskie żywe słowo. – dodaje.

jm