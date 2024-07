Zenek Martyniuk kończy dziś 48 lat! Choć ciężko w to uwierzyć, zaczynał już w latach 80! To on współtworzył jeden z najpopularniejszych nurtów muzycznych w naszym kraju - disco polo. Przez lata stał i ciągle stoi na czele kultowej już grupy Akcent. I tak jak ponad 20 lat temu tworzył hity, które nucił cały kraj - choćby "Gwiazdę", tak też robi do dziś! Jego "Przez twe oczy zielone" to dziś jedna z najpopularniejszych piosenek w Polsce. Nic dziwnego, że nazywany jest "Królem disco polo".

Reklama

Zobaczcie, jak zmieniał się Zenek Martyniuk.

Reklama

Zobacz też: Kto to napisał - Adam Mickiewicz, czy... Zenek Martyniuk? Wieszczymy Wam kłopoty z odpowiedzią QUIZ