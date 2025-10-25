Katarzyna Cichopek od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Maciejem Kurzajewskim. Już dziś, 25 października 2025 roku, aktorka powie "tak" swojemu ukochanemu.

Reklama

Choć dokładna lokalizacja wydarzenia nie jest znana, to jednak już teraz wiadomo, że zaproszenia otrzymali nie tylko najbliżsi pary, ale także wiele znanych postaci ze świata show biznesu, między innymi Edward Miszczak, Joanna Kurska, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, czy Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Według naszych ustaleń nie wszyscy jednak będą mogli dotrzeć na uroczystość ze względu na obowiązki zawodowe. O tym, kto finalnie pojawi się na ceremonii, dowiemy się już niedługo.

Ślubem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego żyje cały show biznes. Podobnie było 17 lat temu, kiedy aktorka brała swój pierwszy ślub z tancerzem Marcinem Hakielem. Pamiętacie ten moment?

Tak wyglądał ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

20 września 2008 roku Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel powiedzieli sobie „tak”. Ceremonia w iście góralskim klimacie odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wesele pary odbyło się zaś w hotelu Wersal w Zakopanem. Co ciekawe, wybór tej miejscowości na miejsce ślubu i wesela nie był jednak od początku decyzją Cichopek i Hakiela!

Ojciec moich przyjaciół stwierdził, że czas już zorganizować ten ślub. Zadzwonił do jednego ze swoich hoteli i zapytał, kiedy jest wolny termin, zapytał, czy nam pasuje i tak się zaczęło - mówił przed laty w rozmowie z Vivą! Marcin Hakiel

Górale wszystko załatwili! Kościół załatwili, salę załatwili, tort załatwili, orkiestrę załatwili - wtórowała zaś Cichopek w tej samej rozmowie

Wydarzeniu towarzyszyło ogromne zainteresowanie fanów polskiego show biznesu. Uroczystość błyskawicznie obiegła prasę i portale, a zdjęcia ze ślubu do dziś pojawiają się w przypominających materiałach.

Ślub Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Tak wyglądała suknia ślubna aktorki

Dużo emocji wywołała także suknia panny młodej. Cichopek postawiła na bajkową kreację o kroju princessy — z dopasowaną, gorsetową górą i spektakularnym, wielowarstwowym tiulowym dołem. Kreację stworzył dla niej Maciej Zień.

Przed ślubem wszyscy mnie pytali, jak wygląda moja suknia ślubna, a ja odpowiadałam: ,,Nie wiem''. Kilka tygodni wcześniej polecieliśmy do USA w podróż przedślubną. Uznałam, że tam na pewno uda mi się coś wybrać, ale niczego nie znalazłam. Wtedy zadzwonił Maciej Zień i powiedział, że ma coś dla mnie. I rzeczywiście okazało się, że suknia jego projektu wygląda dokładnie jak ta, którą sobie wymarzyłam. - mówiła w wywiadzie z magazynem ,,Gala'' Katarzyna Cichopek niedługo po swoim ślubie

Choć ostatecznie po 14 latach małżeństwa Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się i dziś obydwoje są szczęśliwi w nowych związkach, to jednak wielu do dziś wspomina ich ślub jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń polskiego show biznesu. A Wy, pamiętacie ten moment? Zdjęcia ze ślubu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela możecie zobaczyć poniżej.

fot. Engelbrecht/AKPA

Fot. Engelbrecht/AKPA

Fot. Engelbrecht/AKPA

Fot. Engelbrecht/AKPA

Fot. Engelbrecht/AKPA

Zobacz także: