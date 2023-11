2 z 3

Jak informuje "New Idea" księżna zakazała królewskim niańkom zbliżać się do pociechy. Meghan sama chce zajmować się dzieckiem, ewentualnie może pomagać jej Harry lub matka, Doria Regland. Niestety Amerykanka po dwóch tygodniach wróciła do Stanów Zjednoczonych. Czy matka księżnej też nie wytrzymała jej humorów? Podobno jedna z opiekunek odeszła również po dwóch tygodniach od narodzin dziecka.