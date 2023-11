Do tej pory wydawało się, że książę Harry i Meghan Markle są idealnym małżeństwem. O ile ciągle mówi się o kolejnych kryzysach w związku księżnej Kate i księcia Williama, o tyle Harry i Meghan byli ich przeciwieństwem. Do teraz. Od kiedy książęca para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, synka Archiego, coraz częściej mówi się, że i ona przechodzi trudny okres. Pierwsze oznaki kryzysu można było zauważyć już podczas urodzin królowej Elżbiety II, gdy Harry prawie doprowadził Meghan do łez. Teraz z kolei wyciekło nowe szokujące nagranie!

Książę Harry ignoruje Meghan Markle!

Ostatnio książęca para zjawiła się na meczu baseballa. Było to kolejne wyjście Meghan od czasu narodzin Archiego, a trzeba dodać, że księżna teraz rzadko ma okazję pokazać się publicznie, bo głównie zajmuje się synkiem. Można więc przypuszczać, że takie wyjście było dla niej świetną okazją do oderwania się od obowiązków i spędzenia trochę czasu z ukochanym.

Niestety, Meghan znów musiała poczuć spore rozczarowanie zachowaniem swojego męża, który zwyczajnie ją ignorował! Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak Meghan mówi coś do Harry'ego, a on nie zwraca na nią uwagi i prowadzi rozmowę z inną osobą. Meghan próbuje robić dobrą minę do złej gry, ale widać, że jest jej przykro. Zobaczcie:

Oczywiście fani Meghan są oburzeni zachowaniem Harry'ego!

- Harry ma gdzieś Meghan! - Ale ją olał! - Przecież on ją totalnie zignorował. Chciała mu coś powiedzieć na ucho, a on jej nie słucha - piszą internauci.

Spodziewaliście się po Harrym takiego zachowania?

Na meczu para była w siebie wpatrzona, ale czy to nie jest zwykła gra?

Meghan jest wpatrzona w swojego męża, ale czy on w nią też?