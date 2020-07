Giulio Berruti, Luca Molinari i Andrea Preti - o nich może być niedługo bardzo głośno a to wszystko za sprawą "Dziewczyn z Dubaju", które trafią do kin już w styczniu 2021 roku. Doda, która wraz z mężem, Emilem Stępniem, zajmują się produkcją obrazu, odkrywają kolejne karty i przedstawiają zagraniczną obsadę.

Tak naprawdę to dopiero początek niespodzianek! Nie robię tego dla pieniędzy tylko dlatego, że to ważny temat. Ten film jest po prostu potrzebny i dlatego nie zależy mi na tym ile ja zarobię lecz ile zainwestuje w jakość filmu. - zdradziła nam Doda

Kim są przystojni aktorzy, których zobaczymy w "Dziewczynach z Dubaju"?

"Dziewczyny z Dubaju": Kim są przystojniacy, których zatrudniła Doda?

Zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju" ruszyły już w połowie czerwca. Doda stopniowo zdradza coraz więcej szczegółów. Obsada jest naprawdę mocna. Oprócz dużych nazwisk rodzimego kina, są również zagraniczne nazwiska. Jako pierwszego, przedstawiono 35-letniego przystojnego Włocha, Giulio Berruti. którego widzowie dobrze znają z ról w międzynarodowych produkcjach "Piekło Gabriela", "Walking on sunshine", "Monte Carlo" czy "Lizzy McGuire" u boku Hilary Duff. Zanim zajął się branżą filmową, uczęszczał do szkoły dentystycznej i pracował jako model.

Do gwiazdorskiej obsady dołączył również Duńczyk ale wychowany we Włoszech, Andrea Preti. Zanim zajął się branżą filmową również robił karierę jako model. Preti spełnia się jednocześnie w roli scenarzysty oraz reżysera. Ma na swoim koncie cztery projekty, m. in. produkcję "One More Day, którą napisał, wyreżyserował oraz osobiście w niej zagrał.

Doda zdradziła, że Preti wcieli się w czarny charakter w nadchodzącym kontrowersyjnym filmie o "aferze dubajskiej".

Myślicie, że to koniec niespodzianek? Nic bardziej mylnego. Kolejny przystojniak zatrudniony do filmu do Luca Mollinari, włoski aktor telewizyjny i filmowy. Ma 29 lat. Swoją karierę rozpoczął stosunkowo niedawno, ponieważ w 2016 roku w filmie "Mob Handed". Znany jest również widzom z takich produkcji jak "Le Grida del Silenzio", "The Lady from the Sea" czy "The Void". Zagrał również we włoskim odpowiedniku "Ojca Mateusza". Mollinari spełnia się nie tylko jako aktor, ale również model oraz lektor, gra także w reklamach. Włada pięcioma językami - włoskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim.

Czy włoscy przystojniacy, którzy zadebiutują w polskiej produkcji podbiją serca Polek?

