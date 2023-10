Piotr Krysiak ponownie wbił kij w mrowisko. Jego najnowsza książka, "Dziewczyny z Dubaju 2", wzbudza niemniejsze kontrowersje, niż pierwsza część. Do sądu trafiają już pierwsze pozwy, a autor kontrowersyjnej pozycji książkowej zdradza, czy na jej podstawie także zostanie nakręcony film i kto zajmie się produkcją. Wielu liczyło na to, że w tej roli ponownie pojawi się Doda.

Piotr Krysiak dobrze wie, jak namieszać w polskim showbiznesie. Autor ponownie ujawnia kulisy karier znanych postaci, a także zdradza, jak wygląda ta mniej cukierkowa strona sławy. "Dziewczyny z Dubaju 2" zdążyły już zresztą sprowokować kolejne kontrowersje. Pozew przeciwko Krysiakowi zapowiedziała już Omenaa Mensah, która za zamieszczenie w książce fragmentu opartego rzekomo na jej postaci, życzy sobie miliona złotych odszkodowania, oraz przeprosin Krysiaka.

Ten nie wydaje się być jednak tym wielce przejęty. Pisarz zdradził, że trwają już prace nad ekranizacją "Dziewczyn z Dubaju 2" i ma nadzieję, że film jak najszybciej trafi do polskich kin, powtarzając sukces pierwszej części. Wtedy za produkcję odpowiedzialne były Maria Sadowska, oraz Doda, która przyciągnęła do sal kinowych wielu "ciekawskich".

Czy Doda ponownie podejmie się roli producentki nowego potencjalnego hitu?

My to się boimy ujawniać, kto będzie producentem filmu, bo ile on dostaje telefonów. To będzie film fabularny. Pani Dorota chciała, ale "nie pykło" - tłumaczył w rozmowie z Markiem Sekielskim autor "Dziewczyn z Dubaju 2".