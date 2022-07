Anna Kalczyńska pozuje w stroju kąpielowym, ale to ktoś inny podbił serca fanów: "Nie mogę oderwać wzroku!"

Anna Kalczyńska powoli szykuje się do świąt. Niestety dzieci dziennikarki nie wróciły jeszcze do domu. Na początku grudnia prezenterka "Dzień dobry TVN" poinformowała, że jej pociechy trafiły do szpitala. Coraz bardziej tęskni za Jasiem i Krysią.

Święta zbliżają się już wielkimi krokami, ale Anna Kalczyńska przede wszystkim czeka na powrót swoich dzieci. Dziennikarka przekazała za pośrednictwem Instagrama, że jej pociechy trafiły do szpitala. Niestety Jaś i Krysia musieli zostać w warszawskim ośrodku medycznym na dłużej. W dodatku mama nie może ich odwiedzać ze względu na COVID-19. Chociaż na szczęście wszystko wskazuje na to, że dzieci Anny Kalczyńskiej znajdują się pod bardzo dobrą opieką i nie grozi im nic poważnego, to zarówno Krysia i Jaś, jak ich mama tęsknią coraz bardziej. Niedawno dziennikarka znana z "Dzień dobry TVN" opublikowała wpis o swoich maluchach. Anna Kalczyńska nie ma możliwości odwiedzania dzieci W niedzielny wieczór (5 grudnia) na Instagramie Anny Kalczyńskiej pojawił się smutny wpis, w którym dziennikarka powiadomiła o nieobecności dzieci. Prezenterka "Dzień dobry TVN" przyznała, że grudzień to niełatwy czas dla jej rodziny. Jak się okazało, Jaś i Krysia trafili do jednego z warszawskich szpitali. Maluchy musiały spędzić mikołajki poza domem . W dodatku nie mogły zobaczyć się z mamą i tatą. Zobacz także: "House of Gucci": Plejada gwiazd na polskiej premierze! Socha, El Dursi, Janachowska... ZDJĘCIA Anna Kalczyńska wyjaśniła, że nie może odwiedzać swoich pociech ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Podkreśliła jednak, że jej dzieci nie chorują na COVID-19. Dziennikarka na szczęście mogła przekazać Jasiowi i Krysi słodkie prezenty, by nieco umilić im pobyt w ośrodku medycznym. Rodzeństwo musiało uzbroić się w cierpliwość na kilka tygodni. Nasz grudniowy czas jest niełatwy w tym roku. Jaś i Krysia tęsknotę za domem odliczają numerkami wydłubywanych czekoladek - napisała prezenterka telewizyjna. Chociaż wszystko idzie w dobrą stronę i ten czas jest konieczny...