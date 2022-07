Małgorzata Rozenek zdradziła, co zrobiła dla posady w TVN. Edward Miszczak nie mógł odmówić

Klaudia El Dursi dołączy do ekipy "Dzień Dobry TVN"?! Nie jest tajemnicą, że po odejściu Kingi Rusin i Piotra Kraśko, TVN wciąż szuka nowych gospodarzy do programu śniadaniowego. Trwają spekulacje, jednak ciągle nie ma oficjalnych informacji kogo od września zobaczymy na najpopularniejszych w Polsce kanapach. Klaudia El Dursi na początku tego roku zadebiutowała jako prowadząca "Hotelu Paradise", czyżby nadszedł czas na kolejny krok? Zobacz także: Wojciechowska i Kossakowski w duecie! A Edward Miszczak mówi o "polowaniu na nową parę" do "Dzień Dobry TVN" Klaudia El Dursi poprowadzi "Dzień Dobry TVN"? Ekipę "Dzień Dobry TVN" w najbliższym czasie czekają spore zmiany. Fani zastanawiają się jaka para zastąpi Kingę Rusin i Piotra Kraśko, którzy zakończyli właśnie swoją przygodę z programem śniadaniowym. Pojawiają się informacje, że do grona prowadzących ma dołączyć Agnieszka Woźniak-Starak. Jednak po konferencji jesiennej ramówki TVN, którą poprowadzili Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski, fani programu zaczęli podejrzewać, że to właśnie ich zobaczą na kanapach "Dzień Dobry TVN", a to wszystko po słowach Edwarda Miszczaka: Jest teraz polowanie na nową parę. Muszę państwu powiedzieć, że testy trwają, dzisiaj też. Dzisiaj też mamy jeden z testów i myślę, że już niedługo będziemy gotowi do podania nazwisk, które dołączą do prowadzących Dzień Dobry TVN - przyznał dyrektor programowy TVN Jednak chętnych na to stanowisko jest zdecydowanie więcej. Małgorzata Rozenek przyznała, że chętnie widziałaby się w roli prowadzącej z Radosławem Majdanem u boku. Jak się okazuje również Klaudia El Dursi nie wyklucza, że podjęłaby się nowego wyzwania, jako gospodyni programu śniadaniowego, gdyby dostała...