Meghan Markle od samego początku nie może zaakceptować królewskiego protokołu. Żona księcia Harry'ego łamie go nie tylko poprzez wybór swoich stylizacji, ale i biorąc udział w wydarzeniach, na których nie powinna się pojawiać, na przykład rozdaniu modowych nagród. Amerykanka tym razem znów może podpaść Brytyjczykom, bo jak dowiedziały się media, nie chce ona posłać dziecka do szkoły na Wyspach. Jaką przyszłość wybrała zatem Meghan dla potomka? Przeczytajcie!

Reklama

Dziecko Meghan nie pójdzie do brytyjskiej szkoły

Meghan Markle lada moment przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Księżna Sussex nie zdradziła jeszcze płci dziecka. Wszystko okaże się już wczesną wiosną! Według bukmacherów niezależnie od tego czy urodzi się chłopiec czy dziewczynka, książęca para w hołdzie dla matki Harry'ego... nada mu jej imiona. Jeśli urodzi się dziewczynka to ma nazywać się Diana, natomiast chłopiec Spencer (panieńskie nazwisko Lady Di).

Zobacz także: Meghan Markle dostała nowy pseudonim od pracowników pałacu! Nie zgadniecie, jak ją teraz nazywają!

Jeśli Meghan i Harry zdecydują się nazwać dziecko po księżnej Dianie, to będą musieli uzyskać na to pozwolenie królowej! A ta może nie wyrazić zgody. Choć maluch będzie siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu, to jego imię powinno być tradycyjne. Czy Meghan i Harry złamią ten zwyczaj? Wszystko na to wskazuje, bo księżna Sussex niejednokrotnie już udowodniła, że zakazy i nakazy jej nie interesują.

Amerykanka nie chce iść w ślady księżnej Kate i urodzić w tym samym szpitalu, co ona. Żona księcia Harry'ego będzie rodzić w Frimley Park Hospital w Surrey. Meghan nie chce również pomocy pielęgniarek przy noworodku. Według zagranicznych serwisów na kilka tygodni ma przyjechać do niej jej mama.

Żona księcia Harry'ego królewską tradycję złamie też podczas wyboru szkoły. Meghan chce, aby dziecko uczyło się w amerykańskiej placówce w ACS Egham w Egham w Surrey! Według informacji "E! News" szkoła przyjmuje uczniów od 4. do 18. roku życia. Znajduje się blisko Wielkiego Parku Windsor, w pobliżu przyszłego domu Meghan i Harry'ego.

Meghan pragnie, aby jej dziecko było w pełni świadome swojego amerykańskiego pochodzenia - zdradza informator E! News.

Pałac Kensington nie skomentował tych doniesień. Czy Harry zgodzi się, by dziecko uczyło się w amerykańskiej szkole?

Księżna urodzi już wiosną

East News

Czy książę Harry pozwoli Meghan wybrać szkołę dla dziecka?

East News

Reklama

Zobacz także: Sekretna podróż Meghan do Nowego Jorku... Nie uwierzycie, co tam robi!