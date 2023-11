Księżna Meghan jest w USA. Jej wizyta w Stanach Zjednoczonych jest owiana tajemnicą. Media ustaliły jednak, że księżna wyjechała na kilka dni, by się zrelaksować w towarzystwie znajomych, wybrać na zakupy i wziąć udział w przyjęciu baby shower! W tym czasie będzie jej towarzyszyła najbliższa przyjaciółka, Jessica Mulroney.

Księżna Meghan relaksuje się w Stanach...

Po Walentynkach spędzonych z księciem Harrym, księżna Sussex w towarzystwie swojego ochroniarza opuściła pałac. Wsiadła do czarnego SUV-a ubrana w czarny długi płaszcz i ciemny kapelusz i pojechała na lotnisko w Londynie, skąd wyleciała do USA. Spędzi tam pięć dni. Widać, że podczas tej wyprawy Meghan chce pozostać niezauważona. Trzyma nisko głowę, nie patrzy na śledzących ją fotoreporterów i nie rozsyła promiennych uśmiechów, tak jak ma to miejsce podczas oficjalnych wizyt. Księżna najwyraźniej potrzebowała przed porodem czasu tylko dla siebie i zdecydowała spędzić go razem z dawnymi znajomymi w Stanach. To już ostatni dzwonek na taką podróż - lekarze odradzają tak długie podróże samolotem w ostatnim miesiącu ciąży.

Baby shower księżnej Meghan!

Księżna Meghan przyjechała do USA na specjalnie przygotowane dla niej przyjęcie. Baby shower to bardzo popularna w Stanach impreza organizowana dla przyszłej mamy. W Wielkiej Brytanii ten zwyczaj jest znany, ale ciężarne w rodzinie królewskiej nie mogą nie liczyć na takie przyjęcie. Księżna Kate, chociaż jest mamą trójki dzieci, nie miała zorganizowanego baby shower przed narodzinami żadnego z nich.

Przyjaciółki Meghan postanowiły jednak zadbać o przyszłą mamę i zaprosiły ją na świętowanie do Nowego Jorku. Jak donosi "Daily Mail", podróż księżnej zakończy się imprezą baby shower w hotelu na Upper East Side, na której pojawi się 15 najbliższych koleżanek Meghan. Wśród nich nie zabraknie stylistki gwiazd, która jest najbliższą przyjaciółką księżnej - Jessiki Mulroney. Według amerykańskich magazynów, księżna Kate nie znalazła się na liście gości!

Na baby shower przyszła mama dostaje zawsze mnóstwo prezentów dla maleństwa. Co dostanie książątko od amerykańskich cioć?

