Już za 3 miesiące minie rok odkąd Meghan Markle została księżną Sussex. Wszystko za sprawą jej ślubu z księciem Harry'm. Mało kto przypuszczał, że wnuczek królowej Elżbiety II w końcu się ustatkuje. A jednak książę Harry w wieku 34 lat zaskoczył wszystkich i za żonę wziął sobie aktorkę, która jest rozwódką! Nic więc dziwnego, że tak jak ponad 20 lat temu w przypadku księżnej Diany, dziś wszystkie oczy skierowane są w stronę ciężarnej Meghan Markle. Czy podzieli ona los królowej ludzkich serc? Przeczytajcie, co łączy, a co dzieli księżne!

Meghan jak Diana?

Mówi się, że odkąd Meghan Markle dołączyła do rodziny królewskiej, wszystko się zmieniło. Księżna nie tylko skłóciła ze sobą Harry'ego i Williama, ale i kilku pracowników odeszło przez nią z pałacu. Mówi się, że Amerykanka jest trudna we współpracy, jak i lubi mieć nad wszystkim kontrolę. To nie podoba się królowej Elżbiecie II, która biorąc pod uwagę jej bujną przeszłość, zaczęła już rozważać wyrzucenie Meghan z pałacu! Wydaje się, że powstrzymuje ją tylko ciąża Amerykanki. Meghan i Harry już wiosną przywitają na świecie swoje pierwsze dziecko!

Nieustannie pisze się również o wpadkach 37-latki. Meghan na zmianę, a to nie zakłada rajstop, a to zamyka za sobą drzwi od auta, czy to maluje paznokcie na ciemny kolor. Królewski protokół od wielu miesięcy wydaje się być dla niej ciężki do opanowania. Co jest bardzo dziwne, bo księżna Kate, która również dołączyła do rodziny królewskiej, nie miała z nim prawie nigdy kłopotu...

Meghan ponoć marzy, aby Brytyjczycy zaczęli w niej zauważać księżną Dianę. To wydaje się być bardzo trudne, jednak może poddanym pomogą nowe doniesienia z pałacu! Mówi się, że Amerykanka zachowuje się coraz lepiej. A pracownicy nie tylko przestali się na nią skarżyć, ale i zaczęli naprawdę dostrzegać w niej prawdziwą księżną!

Słyszałem, że księżną nazywa się Di 2, bo jest podobna do matki Harry’ego. To urocze – czytamy w Vanity Fair.

Według informacji magazynu, Meghan nie tylko zachowuje się spontanicznie, jak księżna Diana, ale i ma podobny do niej styl. Nie boi się wystąpień publicznych i szczerych wypowiedzi oraz tak jak matka Harry'ego łamie protokół. Mamy nadzieję, że Meghan nie rozwiedzie się jednak z Harrym, tak jak zrobiła to Diana z Karolem. Wydaje się, że książę Harry zapatrzony jest w Amerykankę, czego nie można było powiedzieć o następcy tronu i Lady Di.

Widzicie podobieństwo między Meghan, a Dianą?

Meghan Markle lada moment urodzi!

