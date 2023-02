Anna i Robert Lewandowscy mimo wielu obowiązków starają się pielęgnować wspólny czas z rodziną. Między kolejnymi treningami w nowej drużynie całej czwórce udało się wyrwać chwilę, aby świętować urodziny piłkarza. Trenerka wraz z córkami przygotowały imprezę na plaży, a na Roberta Lewandowskiego czekał wyjątkowy prezent! Zobaczcie zdjęcia. Robert Lewandowski świętuje urodziny. Prezent od Anny Lewandowskiej i córek go wzruszył Robert Lewandowski jakiś czas temu zmienił swoje dotychczasowe życie i podjął jedną z najważniejszych zawodowych decyzji. Piłkarz zgodził się na transfer do FC Barcelony i kilka dni temu oficjalnie zaprezentował się na stadionie Camp Nou. Anna Lewandowska ucieszyła się na wieść o nowych wyzwaniach zawodowych męża i przyznała, że będzie go wspierać. Anna Lewandowska kilka miesięcy temu wyjechała do Hiszpanii, gdzie wraz z córkami próbowały się zadomowić. Wygląda na to, że rodzina coraz lepiej czuje się w nowym miejscu. 21 sierpnia piłkarz obchodzi urodziny, jednak świętowanie zaczął dzień wcześniej w bardzo kameralnym gronie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Zobacz także: Anna Lewandowska prezentuje nową willę w Hiszpanii. Tak wygląda po aranżacji architekt porządku Robert, Klara oraz Laura Lewandowscy włożyli na głowy ozdoby urodzinowe z napisem "Happy Birthday" (tłum. wszystkiego najlepszego). Cała rodzina śmiała się i dokazywała, nie zabrakło również balonów oraz przekąsek. Piłkarz dostał od Anny...