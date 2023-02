Anna i Robert Lewandowscy często podróżują - wygląda na to, że jest to ich wielka pasja i wspólnie uwielbiają odkrywać nowe miejsca. Tym razem para wybrała się do Wenecji, gdzie spędziła naprawdę piękne, romantyczne chwile. Czułe pocałunki, gesty i ogromna radość ze wspólnie spędzanego czasu w przepięknym mieście. Nie sposób również nie zwrócić uwagi na przepiękną stylizację Anny Lewandowskiej. Musicie zobaczyć te zdjęcia! Zobacz także: Anna Lewandowska na randce z Robertem Lewandowskim. Trenerka postawiła na ekskluzywną stylizację Anna i Robert Lewandowscy czule całują się na randce w Wenecji W życiu Anny i Roberta Lewandowskich nie ma czasu na nudę - para ma mnóstwo pracy i nie zwalnia tempa, dzięki czemu my co chwila dowiadujemy się o ich kolejnych sukcesach zawodowych. Ale na szczęście najbardziej znane małżeństwo polskiego show biznesu wie, jak zachować odpowiedni balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Gdy tylko znajdują chwilę, uwielbiają podróżować i zwiedzać kolejne piękne miejsca na ziemi . Tym razem wybrali się do Wenecji... Zobacz także: Robert Lewandowski odebrał "Złotego buta". Show skradła mu Anna Lewandowska? Zakochanych przyłapali paparazzi. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski byli w świetnych humorach. Co chwila obdarowywali się czułymi pocałunkami, dużo się przytulali. Para również nie odmówiła sobie rejsu łódką. Tylko spójrzcie jacy oni są szczęśliwi! Anna Lewandowska na randkę z Robertem Lewandowskim wybrała przepiękna stylizację. Gwiazda od lat uznawana jest za prawdziwą ikonę stylu, więc nic więc dziwnego, że wybrała przepiękną sukienkę w kolorze butelkowej zieleni, do której dobrała modne białe trampki. Z kolei jej mąż postawiła na luz - wygodne brązowe...