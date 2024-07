Gwiazdy coraz częściej wspierają polskich projektantów, kupując ich projekty i pokazując się w nich na imprezach publicznych. Wśród nich są Ilona Felicjańska i dziennikarka TVP Marta Kielczyk. Zarówno jedna jak i druga wybrały się na imprezy w takiej samej kreacji.

Kielczyk pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVP w niebieskiej sukience z kołnierzykiem marki Tomaotomo za 1 300 złotych, w której trzy miesiące temu mogliśmy zobaczyć również Ilonę Felicjańską na rozdaniu nagród "Top Ten".

Obie do sukienek dobrały kopertówki pod kolor i miały bardzo podobny makijaż oczu. To co różniło ich stylizacje, to jedynie buty i fryzury.

Która waszym zdaniem wygląda lepiej? Zagłosujcie w naszym sondażu poniżej.

