"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najchętniej oglądanych show w stacji Polsat. Nic dziwnego, że fajni przed rozpocząciem kolejnego sezonu programu, zastanawiają się kto pojawi się na parkiecie. Tym razem nieofcijalnie padły dwa nazwiska: Kamili Nożyński i Kacper Porębski.

Kamil Nożyński i Kacper Porębski wystapią w "Tańcu z Gwiazdami"?

Portal Kozaczek ujawnił kolejne nazwisko uczestnika nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Kacper Porębski, znany influencer, który zdobył popularność dzięki swojemu luźnemu stylowi życia prezentowanemu w mediach społecznościowych. Jego profil wyróżnia się autentycznością i dystansem do siebie, co przyciągnęło tysiące fanów. W ostatnich wypowiedziach Porębski pokazał również bardziej refleksyjną stronę, otwarcie mówiąc o wyzwaniach dorosłego życia. Wspomniał m.in., że nie był świadomy konsekwencji zaciągania kredytu hipotecznego, co spotkało się z szerokim echem w internecie.

Drugim rzekomym uczestnikiem show ma być Kamil Nożyński, raper i aktor znany również jako Saful. Urodzony 22 września 1983 roku w Nowym Dworze Mazowieckim artysta zyskał popularność jako wokalista zespołu Dixon37. Grupa wydała trzy albumy: „Lot na całe życie”, „Oznz” i „KZK”, z których wszystkie zdobyły status złotej płyty. Nożyński nie ogranicza się jednak tylko do muzyki. Zadebiutował jako aktor główną rolą w serialu HBO „Ślepnąc od świateł”, a następnie pojawił się w filmie „Raport z Auschwitz” oraz w międzynarodowej produkcji „The Old Guard 2”.

Jak podaje Kozaczek według osób związanych z programem, Kamil może być czarnym koniem tej edycji. Choć rzadko pojawia się na imprezach show-biznesowych, jego obecność w „Tańcu z Gwiazdami” może to zmienić. Ma wierną grupę fanów, którzy z pewnością będą śledzić każdy jego taneczny krok. Jak podkreślają osoby związane z programem, dobór uczestników nie jest przypadkowy. Celem jest stworzenie emocjonującego show, w którym zderzą się różne osobowości, style i doświadczenia sceniczne.

Zawadzki/REPORTER EastNews

