Anna Mucha nie kryje żalu. Chodzi o film Vegi: "Jest mi bardzo przykro"

Od kilku dni media rozpisują się o debiucie aktorskim Małgorzaty Rozenek, tymczasem okazuje się, że u jej boku na ekranie zobaczymy jeszcze jedną wielką gwiazdę. Kiedy Anna Mucha opublikowała na Instagramie to zdjęcie, fani byli w szoku. Aktorka przeszła ogromną metamorfozę, a wszystko za sprawą roli w nowym filmie Patryka Vegi. Fani Anny Muchy prawie jej nie poznali! Widzieliście jej zęby? Wszyscy patrzą tylko na nie. Zobacz także: Kogo zagra Małgorzata Rozenek u Vegi? "Wielu jej decyzji kompletnie nie rozumiem”! Pisze za to o... Oscarze Anna Mucha zagra u Patryka Vegi Patryk Vega wie jak budować zainteresowanie wokół swoich filmów i codziennie dostarcza internautom nowych wiadomości. Jak się okazuje, obok Zofii Zborowskiej i Małgorzaty Rozenek w "Miłości w czasach zarazy" zagra również Anna Mucha . Gdy aktorka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem i nagraniem z planu, obserwatorzy jej nie poznali. Małgorzata Rozenek na potrzeby nowego filmu Partyka Vegi otrzymała tatuaże i warkoczyki, których noszenie, jak sama przyznała, nie było zbyt komfortowe. Choć jak się okazuje, to nic w porównaniu do tego, co musiała przejść Anna Mucha. Aktorka zmieniła się nie do poznania, a kiedy fani zobaczyli jej kręcone włosy i kolczyk w nosie, nie mogli powstrzymać się od komentarza. Jednak to, co stało się z jej zębami robi największe wrażenie. - Przypominasz mi na tym zdjęciu Joanne Liszowska w wersji ciemnej - W pierwszej chwili myślałam, że ty to Natalia Kukulska - ocenili obserwujący. Trzeba przyznać, że trudno się z nimi nie zgodzić. W takiej wersji Anny Muchy jeszcze nie widzieliśmy. Włosy, kolczyk i mocny makijaż to jednak nie wszystko. Kiedy aktorka się uśmiechnęła, nie sposób było nie zwrócić uwagi na jej przednie zęby, pomiędzy...