Anna Mucha pokazała odważne zdjęcie z planu czwartej części "Kogla Mogla"!

Czwarta część kultowej komedii "Kogel mogel" to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku. "Koniec świata czyli Kogel mogel 4" zwiastuje prawdziwy armagedon, a przynajmniej w życiu Piotrusia i Marlenki Wolańskich. Katarzyna Skrzynecka pokazała właśnie zdjęcie z planu, tym samym zdradzając jak w nowej części będą wyglądali filmowi Piotruś i Marlenka. Ich metamorfoza jest ogromna, jednak internauci nie do końca są do nich przekonani. Sami oceńcie. Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka o nowej bohaterce w "Kogel Mogel 4"! "Myśleliście, że gorzej być nie może? Może!" Katarzyna Skrzynecka i Maciej Zakościelny w "Kogel mogel 4". Metamorfoza Piotrusia i Marlenki Wolańskich W życiu Piotrusia i Marlenki Wolańskich namiesza kobieta. Jedną z nowych postaci, która dołączy do obsady czwartej części "Kogel mogel" będzie mama Marlenki, w którą wcieli się Dorota Stalińska. Młodzi Wolańscy nie tylko będą musieli stawić czoła mocnemu charakterowi mamy to przeprowadzą się do jeszcze bardziej luksusowej rezydencji. Kilka smaczków z kontynuacji kultowej produkcji zdradziła Katarzyna Skrzynecka na swoim Instagramie: Wielka miłość na planie filmowym 🤣 Piotruś i Marlenka Wolańscy = WMŚ (Wielka Miłość Świata🤣) Forever 💕 @maciej_zakoscielny Jak ja SIĘ CIESZĘ, mogąc znów spotkać się z Tobą w pracy 👍👍👍🎬📽🎥 Nasze szczęśliwe małżeństwo jest równie luksusowe jak Nasza Gustowna Rezydencja 💕💋🍸 do której przenosi się akcja i mega draka NOWEJ 4tej części kultowej komedii "KOGEL MOGEL 4" 🤣🤣🤣 Wakacje spędzamy w pracy, na planie superpeodukcji @kogelmogel.official 🎬📽 karmiąc komary 😠😠😠🐜 których ataku nawet niebotyczne rzęsy Marleny ogonić nie dają rady...